Посол Брінк розповіла, як реагуватимуть США на спробу РФ анексувати нові території України

США безсумнівно відреагують, якщо РФ спробує анексувати нові території України. Вашингтон також продовжить запроваджувати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано», - зазначила Брінк.

Вона нагадала про анексію Криму в 2014 році. На думку Брінк, зараз РФ використовує ту ж методичку.

«Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву», - додала посол.

Брінк підкреслила, що позиція США полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цієї проблеми і переконатися, що американські партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж наважиться на анексію.

«Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію», - запевнила Брінк.

Посол також сподівається, що США та союзники зможуть запобігти можливій анексії. Зокрема, Брінк повідомила, що Білий дім також опублікував певну інформацію про плани РФ , і заявив, що в США є розвідувальна інформація про деталі того, якими можуть бути плани РФ щодо анексії.

«І, так само, як і перед повномасштабною війною, перед тим, як Росія почала свою масштабну війну проти України 24 лютого, ми теж так зробили. І це, на мою думку, було дуже важливим і ефективним дипломатичним підходом з боку президента Байдена і держсекретаря Блінкена, ми привертаємо увагу до цих дій ще до того, як вони стаються. Тому що вони вже відбувалися у минулому. І ми бачимо, до чого йде», - зазначила посол.