Посол Брінк розповіла, як реагуватимуть США на спробу РФ анексувати нові території України

Брінк також сподівається, що Вашингтон та союзники зможуть запобігти можливій анексії, інформує ZN.ua.

Посол Брінк розповіла, як реагуватимуть США на спробу РФ анексувати нові території України
© Бріджит Брінк / Twitter

США безсумнівно відреагують, якщо РФ спробує анексувати нові території України. Вашингтон також продовжить запроваджувати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано», - зазначила Брінк.

Вона нагадала про анексію Криму в 2014 році. На думку Брінк, зараз РФ використовує ту ж методичку.

«Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву», - додала посол.

Брінк підкреслила, що позиція США полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цієї проблеми і переконатися, що американські партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж наважиться на анексію.

«Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію», - запевнила Брінк.

Посол також сподівається, що США та союзники зможуть запобігти можливій анексії. Зокрема, Брінк повідомила, що Білий дім також опублікував певну інформацію про плани РФ, і заявив, що в США є розвідувальна інформація про деталі того, якими можуть бути плани РФ щодо анексії.

«І, так само, як і перед повномасштабною війною, перед тим, як Росія почала свою масштабну війну проти України 24 лютого, ми теж так зробили. І це, на мою думку, було дуже важливим і ефективним дипломатичним підходом з боку президента Байдена і держсекретаря Блінкена, ми привертаємо увагу до цих дій ще до того, як вони стаються. Тому що вони вже відбувалися у минулому. І ми бачимо, до чого йде», - зазначила посол.

На думку Брінк, обговорення можливих планів РФ може залучити союзників і партнерів до підняття ціни за агресивні дії для Росії, якщо вона продовжить йти шляхом спроб анексії території України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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