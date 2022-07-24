Росія вкрала в Україні понад дві тисячі дітей-сиріт

Понад дві тисячі українських дітей-сиріт незаконно вивезені до Росії від початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну, заявила колишній дитячий омбудсмен, заступник голови Держдуми РФ Анна Кузнєцова.

«Зараз понад дві тисячі. Частина дітей уже повернулася назад у свої установи, до Луганського будинку дитини», - цитують Кузнєцову росЗМІ.

Кузнєцова також підтвердила, що вкрадених дітей віддають на усиновлення до російських родин та «кадетських корпусів».

«Ведеться робота з пошуку прийомних сімей для них, зокрема й у Росії. Крім того, є ще один варіант вирішення проблеми – це кадетські корпуси. На території Луганська будуть відкриті два кадетські корпуси», - заявила вона.

За словами ексомбудсмена, російське громадянство на окупованих територіях України отримали близько 800 тисяч осіб.