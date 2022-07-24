Війська РФ намагаються відновити пошкоджені мости в Херсонській області

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що війська РФ намагаються швидко відремонтувати пошкоджені мости.

"Окупанти в Херсонській області ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням, оскільки все робиться "нашвидкуруч", а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів", - наголосив Соболевський у Facebook.

Пошкоджено єдиний об'їзний міст у Дар'ївці через Інгулець у Херсонській області.