Forbes: Експерти вказали на зброю, якою Росія хоче знищити українські HIMARS

Американські системи HIMARS завдають потужних ударів по армії Росії на українській території. Нещодавно ця зброя пробила дірки в Антонівському мосту в Херсоні. Гнучкі установки на колісній базі можуть виконати постріл і залишити вогневу позицію, перш ніж ворог їх обстріляє у відповідь.

Але тепер Росія хоче знищити українські HIMARS за допомогою безпілотників-камікадзе, - пише Forbes .

«Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу нещодавно заявив, що російська мета - це знищити українську далекобійну ракетну артилерію. Це говорить про те, що Росії або потрібні баражуючі боєприпаси, або ж вона їх скоро відправить на поле битви», - сказав виданню аналітик центру CNA і експерт з питань російських безпілотників Семюел Бендетт.

У перші місяці війни російські безпілотники-камікадзе завдали лише кілька ударів. Але тепер вони з’являються на передовій щоденно. Така зброя здатна забезпечити можливості, які дуже потрібні Росії зараз, а саме знаходити і знищувати мобільні цілі на зразок HIMARS на великій відстані. Оператор може керувати таким безпілотником, шукаючи ціль і не знаючи її координат наперед. Найчастіше російська армія застосовує Куб-ПЛА. Це невеликий апарат з розмахом крил трохи більше метра, електромотором і здатністю нести трикілограмову боєголовку.

Forbes пише, що російські військові почали частіше публікувати відео ударів, виконаних за допомогою Куб-ПЛА, які були зняті іншими безпілотниками. Як і у випадку зі Switchblade, атаки за допомогою таких російських безпілотників не дуже вражають. Хіба що вони провокують вторинний вибух боєприпасів чи пального жертви. Тож поширене переконання, що Куб-ПЛА неефективні. Насправді ж поки судити про це важко. У всякому разі, не схоже, щоб ці безпілотники сильно лякали українських військових на відміну від «Орлана-10». В останнього звук мотора такий же гучний, як і в мопеда. І якщо військові його чують, значить ворожий артилерійський чи ракетний удар неминучий.