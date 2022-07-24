Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок

У неділю, 24 липня, російські війська зруйнували дві школи у Констянтинівці та Бахмуті. У Новодмитрівці постраждав дитячий садок, заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок. Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко в Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.