Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок

Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки, інформує ZN.ua.

Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

У неділю, 24 липня, російські війська зруйнували дві школи у Констянтинівці та Бахмуті. У Новодмитрівці постраждав дитячий садок, заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок. Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко в Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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