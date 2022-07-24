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2022-07-24
Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок
Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки, інформує
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
У неділю, 24 липня, російські війська зруйнували дві школи у Констянтинівці та Бахмуті. У Новодмитрівці постраждав дитячий садок, заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок. Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко в
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Анна Конюченко, ZN.ua