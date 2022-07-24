На російській АЕС поблизу кордону України автоматика вивела з ладу три з чотирьох енергоблоків

На Нововоронезькій АЕС, яка розташована в Росії, усього за 200 км від кордону з Україною, автоматика за три дні вивела з ладу три з чотирьох енергоблоків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, за повідомленням "Интерфакса" , 23 липня енергоблок №7 було відключено від мережі дією електричних захистів турбогенератора.

"Радіаційний фон в районі розташування атомної станції та на прилеглій території не змінювалося, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як передає The Moscow Times , це була третя позаштатна ситуація за три дні. Раніше автоматика зупинила енергоблоки №5 та №6 указаної АЕС. Зокрема, енергоблок №6 зупинився 21 липня і досі не запущено. Про енергоблок №5 – подробиць немає.

Слід уточнити, що енергоблоки №№ 6 та 7 були введені в експлуатацію лише у 2017 та 2019 роках.

На сьогодні на станції працює енергоблок - №4, введений в експлуатацію у 1971 році.

Крім того, після усунення неполадки було запущено енергоблок №7.

Енергоблоки №№ 5 та 6 залишаються у ремонті. Про те, що призвело до їхньої зупинки, не повідомляється.

Нагадаємо, Нововоронезька АЕС – одна з найбільших у Росії. Раніше АЕС складалася із п'яти енергоблоків. 1984 року з експлуатації після 20-річної роботи було виведено перший блок, 1990 року - другий. Третій енергоблок зупинено у 2016 році для проведення заходів щодо виведення з експлуатації. Четвертий блок запущено після модернізації та продовження терміну експлуатації у грудні 2018 року.

Нагадаємо, зараз Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС і загрожує всьому світу новою ядерною катастрофою.

Зокрема, російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу.

Також Росія систематично запускає ракети критично низько над атомними станціями в Україні.

А на початку липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про провокацію російських військових, які здійснили атаку на Запорізьку АЕС під чужим прапором.