Зброя, а не обіцянки: Бен Ходжес закликав передати Україні ракети дальністю до 300 км

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес закликав американську владу передати Україні ракети ATACMS до РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Лише це, на його думку, справді дозволить убезпечитись від російських ракет із Чорного моря. Таку заяву Бен Ходжес зробив у Twitter як реакцію на ракетний удар Росії по Одеському порту 23 липня.

«Відстань по прямій лінії від Одеси до Севастополя майже рівно 300 км... така ж, як дальність незасекреченої ракети ATACMS, випущеної з HIMARS. Віддайте ATACMS Україні і Севастополь стане непридатним для Чорноморського флоту. Це зупинить атаки “Калібрами” на порти та невинних цивільних», – написав Бен Ходжес.