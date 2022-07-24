Зброя, а не обіцянки: Бен Ходжес закликав передати Україні ракети дальністю до 300 км

Американський генерал певен, що лише так Україна зможе убезпечитись від російських ракет з Чорного моря

Зброя, а не обіцянки: Бен Ходжес закликав передати Україні ракети дальністю до 300 км
© Суспільне мовлення

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес закликав американську владу передати Україні ракети ATACMS до РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Лише це, на його думку, справді дозволить убезпечитись від російських ракет із Чорного моря. Таку заяву Бен Ходжес зробив у Twitter як реакцію на ракетний удар Росії по Одеському порту 23 липня.

«Відстань по прямій лінії від Одеси до Севастополя майже рівно 300 км... така ж, як дальність незасекреченої ракети ATACMS, випущеної з HIMARS. Віддайте ATACMS Україні і Севастополь стане непридатним для Чорноморського флоту. Це зупинить атаки “Калібрами” на порти та невинних цивільних», – написав Бен Ходжес.

Almost exactly 300KM straight line distance from Odesa to Sevastopol...the same as the unclassified range of an ATACMS rocket fired by HIMARS. Give ATACMS to UA and Sevastopol becomes unusable for Black Sea Fleet. Will stop most Kalibr attacks on ports and innocent civilians. https://t.co/LYj7Kz9TEl

— Ben Hodges (@general_ben) July 23, 2022

Генерал Ходжес зробив цю заяву у продовження заяви колишнього прем’єр-міністра Швеції Карла Більдта, яку він ретвітнув. Більдт жорстко відреагував на ракетний удар Росії по Одеському порту, завданий після підписання угоди про розблокування експорту українського зерна.

«Це абсурдно, коли Росія розповідає Туреччині, що це не має нічого спільного з ракетним обстрілом Одеського порту. Крилаті ракети “Калібр” – це складна зброя, яка запускається з кораблів і підводних човнів ВМФ РФ і нізвідки більше», – написав Карл Більдт.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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