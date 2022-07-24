На Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — Politico

Солдати потрапили в засідку російських танків під час виконання бойового завдання, інформує ZN.ua.

На Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — Politico
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції з Інтернаціонального легіону загинули внаслідок російської танкової атаки в Донецькій області, про це розповів їхній командир Руслан Мірошниченко виданню Politico.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" та розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

"Вони зробили це успішно. Але наприкінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – сказав Мірошниченко.

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", — сказав Мірошниченко.

Представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців у п'ятницю, але не назвав їхніх імен.

Луцишин, американець українського походження 1991 року народження, за словами Мірошниченка, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України до Сполучених Штатів після Другої світової війни.

Янг 1971 року – американський військовий, який був поранений та пішов у запас. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати до України, бо "присягнув захищати вільний світ".

Рой Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Він народився в 1991 році.

Патріньяні, 1994 року, був лейтенантом запасу, економістом та філософом і, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".


Антон Герасименко, ZN.ua





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