Розвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантів

Головне управління розвідки(ГУР) Міністерства оборони України звернулось до мешканців міста Енергодар та околиць з проханням терміново повідомити про місця дислокації військ окупантів та місця перебування колаборантів.

Згідно повідомлення , розвідники просять мешканців міста терміново повідомити: