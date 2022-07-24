Розвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантів

ГУР цікавить точні місця проживання керівників окупантів, дані на місцевих колаборантів, маршрути техніки та інше

Розвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантів
ГУР цікавиться колаборантами Енергодару
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Головне управління розвідки(ГУР) Міністерства оборони України звернулось до мешканців міста Енергодар та околиць з проханням терміново повідомити про місця дислокації військ окупантів та місця перебування колаборантів.

Згідно повідомлення, розвідники просять мешканців міста терміново повідомити:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
  • осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.


Артем Руденко, ZN.ua





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