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2022-07-24
Розвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантів
ГУР цікавить точні місця проживання керівників окупантів, дані на місцевих колаборантів, маршрути техніки та інше
ГУР цікавиться колаборантами Енергодару© Getty Images
Головне управління розвідки(ГУР) Міністерства оборони України звернулось до мешканців міста Енергодар та околиць з проханням терміново повідомити про місця дислокації військ окупантів та місця перебування колаборантів.
Згідно
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
- осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Артем Руденко, ZN.ua