РФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів — ГУР

У соцмережах та приватних розмовах російські льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, інформує ZN.ua.

РФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів — ГУР
© Армія Інформ

Російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України. Зокрема, до російської військової агресії залучені льотчики та авіаційний персонал державних авіакомпаній РФ, які діють в структурі Міністерства оборони країни-окупанта. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України», - зазначає розвідка.

Крім того, ГУР повідомляє, що у соціальних мережах та приватних розмовах російські льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, а також скаржаться на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон. Вони також обговорюють можливість притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої поразки РФ у війні проти України.

Українська розвідка опублікувала список воєнних злочинців – працівників підприємства «Государственная авиакомпания «224 летный отряд» (місце дислокації аеродром Мігалово).

В ГУР нагадали, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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