Шольц блокує постачання Україні сучасних систем ППО IRIS-T – ЗМІ

Заявка української сторони не розглядається вже три тижні, інформує ZN.ua.

Шольц блокує постачання Україні сучасних систем ППО IRIS-T – ЗМІ
© Офіс президента

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання Україні сучасних систем ППО IRIS-T пише Welt із посиланням на поінформовані джерела.

Україна хоче отримати загалом 11 таких систем, йдеться у матеріалі. На початку місяця український уряд подав до Міністерства економіки ФРН заявку на отримання експортної ліцензії.

Міністр економіки Роберт Габек підтримав видачу ліцензії. Але остаточне рішення має ухвалити Федеральний уряд, в якому знаходиться кабінет канцлера. Тому останнє слово щодо експорту зброї завжди залишається за Шольцем.

За даними видання, заявка України не розглядається вже три тижні.

Вартість однієї системи IRIS-T – близько 140 млн євро. Київ за фінансової підтримки Берліна хоче купити ППО безпосередньо у виробника Diehl Defense.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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