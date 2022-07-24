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2022-07-24
Ракетний удар по Кіровоградській області: від ударної хвилі постраждали житлові будинки в обласному центрі
В результаті ракетного удару поранено 19 людей.
© Кіровоградська обласна державна адміністрація
Внаслідок ракетного удару РФ в суботу, 23 липня, по Кіровоградській області, пошкоджено житлові будинки в Кропивницькому, зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ще вчора дав завдання їх обстежити. Зробити чіткий реєстр того, що зруйновано, чи постраждало від ударної хвилі, фахово встановити розмір завданих збитків. Для компенсації є відповідний фонд. В будинках, де повилітало скло, одразу розпочалися роботи", - зазначив Райкович у
Голова ОВА також додав, що влада не залишить без допомоги родину, будинок якої постраждав найбільше.
"Як варіант, в першому соціальному гуртожитку є резервні місця. Міська влада і сьогодні працюватиме на цьому об‘єкті", - наголосив Райкович.
Анна Конюченко, ZN.ua