Ракетний удар по Кіровоградській області: від ударної хвилі постраждали житлові будинки в обласному центрі

В результаті ракетного удару поранено 19 людей.

Ракетний удар по Кіровоградській області: від ударної хвилі постраждали житлові будинки в обласному центрі
© Кіровоградська обласна державна адміністрація

Внаслідок ракетного удару РФ в суботу, 23 липня, по Кіровоградській області, пошкоджено житлові будинки в Кропивницькому, зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ще вчора дав завдання їх обстежити. Зробити чіткий реєстр того, що зруйновано, чи постраждало від ударної хвилі, фахово встановити розмір завданих збитків. Для компенсації є відповідний фонд. В будинках, де повилітало скло, одразу розпочалися роботи", - зазначив Райкович у Telegram.

Голова ОВА також додав, що влада не залишить без допомоги родину, будинок якої постраждав найбільше.

"Як варіант, в першому соціальному гуртожитку є резервні місця. Міська влада і сьогодні працюватиме на цьому об‘єкті", - наголосив Райкович.


Анна Конюченко, ZN.ua





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