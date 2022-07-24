СБУ ударним дроном знищила російський танк і 15 загарбників — відео

Військові контррозвідники СБУ ударним дроном знищили російський танк Т-72 і 15 загарбників. А окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та описати деталі останніх хвилин життя російських військових. СБУ опублікувала відео знищення техніки та живої сили ворога, а також перехоплену розмову окупантів.

«Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало», - розповідає загарбник.