СБУ ударним дроном знищила російський танк і 15 загарбників — відео
Також СБУ опублікувала перехоплену розмову-реакцію окупантів на цю подію, інформує
Військові контррозвідники СБУ ударним дроном знищили російський танк Т-72 і 15 загарбників. А окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та описати деталі останніх хвилин життя російських військових. СБУ
«Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало», - розповідає загарбник.
«І нічого додати про долю цих окупантів: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців», - зазначили в СБУ.