Під окупованим Мелітополем "прилетіло" на залізницю: фото наслідків удару

У тимчасово окупованому Мелітополі, в ніч проти 24 липня, близько 1 години пролунали потужні вибухи, які були чутні не лише у всіх районах міста, а й у довколишніх селах. З боку аеродрому в небо здійнявся стовп диму, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Місцеві жителі зранку зробили фото місця "прильотів" - у районі переїзду на станції у Новобогданівці Мелітопольського району розбито залізничне полотно. Крім того, пошкоджено також будівлю переїзного посту.

Автор публікації висловив припущення, що вибухи на окупованій території – робота Сили Спеціальних Операцій (ССО) України.


Олена Руденко, Апостроф





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