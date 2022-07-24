По-іншому вони не вміють: фото та відео наслідків удару РФ по порту Одеси

У суботу, 23 липня, російські окупанти вкотре продемонстрували свій цинізм і те, що домовленості з ними взагалі нічого не означають. Країна-агресор порушила "зерновий" договір і вдарила по одеському порту, інформує Апостроф.

У мережі з'явилися фото та відео наслідків ракетного удару.

Ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети було збито силами протиповітряної оборони. 2 потрапили до об'єктів інфраструктури порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту українського зерна. Такий самий договір із Туреччиною та ООН підписала і Росія.

Не минуло й доби після підписання договору, як РФ завдала ракетного удару по порту в Одесі. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що це – плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану.


Маргарита Лепс, Апостроф





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