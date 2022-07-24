Коли очікувати обмеження ціни на російську нафту? Відповідь Мінфіну США

Цей крок має з одного боку не дати Росії отримувати надприбутки, а з іншого боку – уберегти світ від дефіциту нафти

Коли очікувати обмеження ціни на російську нафту? Відповідь Мінфіну США

Наступним кроком санкцій США проти Росії стануть заходи проти російських енергоресурсів, зокрема мова йде про жорстке обмеження ціни на її нафту, щоб Росія більше не могла отримувати надприбутки. Але США введуть його синхронно з Європейським Союзом. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час безпекового форуму в Аспені, Колорадо, США цього тижня, повідомляє «Голос Америки».

«Нашою метою буде запровадити цінові обмеження на російську нафту, що дозволить російській нафті надходити до світової економіки, але лише, якщо ціна на неї буде такою, що не дозволить Росії отримувати зиск із нестабільності, яку вони створили в світовій енергетиці», – заявив Воллі Адеємо, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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