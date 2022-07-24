Ліз Трасс і Ріші Сунак пообіцяли посилити контроль за міграцією до Великої Британії у разі перемоги на виборах прем’єр-міністра

Ліз Трасс та Ріші Сунак пообіцяли посилити контроль за нелегальною міграцією до Великої Британії, у разі перемоги на виборах на пост прем’єр-міністра. Зокрема, обидва кандидати підтримують план переселення нелегалів до Руанди. Про це пише BBC .

Видання повідомляє, що Сунак збирається більш ретельно визначати, хто має право на отримання притулку і планує ввести обмеження на кількість біженців всередині Сполученого Королівства. Також він, як і суперниця Ліз Трасс, продовжить план вивезення нелегальних емігрантів з Великої Британії до Руанди та збільшить кількість співробітників прикордонних сил.

Обидва претенденти на пост британського прем’єра заявили, що вивчатимуть подібні угоди з іншими країнами. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс сказала, що домовленість з Руандою була правильним підходом і що вона сповнена рішучості «довести її до повної реалізації». Також вона зазначила, що якщо стане лідером партії торі та прем’єр-міністром, то збільшить чисельність прикордонних сил з 9000 до 10800 осіб.