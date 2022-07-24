США сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угоду

Агресор несе відповідальність за посилення глобальної продовольчої кризи, інформує ZN.ua.

США сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угоду
© Офіс президента

Ракетні удари окупантів по Одеському морському порту ставлять під сумнів готовність РФ виконувати угоду про експорт зерна з України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ця атака підриває роботу ООН, Туреччини та України щодо доставки критичного продовольства на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і має припинити агресію та повністю реалізувати угоду, на яку вона погодилася», - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що Вашингтон рішуче засуджує удари росіян по Одесі.

United States міцно повертається росіяни до атаки на port of Odesa today. Це undermines effort to bring food to hungry й credibility of Russia's commitments до продовженого завершення yesterday to allow Ukrainian exports.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
Розпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову картуРозпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову карту
WP: Україна вчинила правильно, що не підписала зернову угоду з Росією напряму, удар по Одесі це доводитьWP: Україна вчинила правильно, що не підписала зернову угоду з Росією напряму, удар по Одесі це доводить
Переговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — ЖдановПереговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — Жданов
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Ядерну угоду» з Іраном ще можна врятувати – Макрон назвав умову«Ядерну угоду» з Іраном ще можна врятувати – Макрон назвав умову
Росія завжди знайде шляхи не виконувати свої обіцянки – ЗеленськийРосія завжди знайде шляхи не виконувати свої обіцянки – Зеленський
Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»
Бразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти РосіїБразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти Росії
Bloomberg: Три проблеми будуть заважати Україні виконати угоду про експорт зернаBloomberg: Три проблеми будуть заважати Україні виконати угоду про експорт зерна
Україна підписала угоду про вивезення зерна: чому це хороша новинаУкраїна підписала угоду про вивезення зерна: чому це хороша новина
Последние новости
Подгружаем последние новости