США сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угоду

Ракетні удари окупантів по Одеському морському порту ставлять під сумнів готовність РФ виконувати угоду про експорт зерна з України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ця атака підриває роботу ООН, Туреччини та України щодо доставки критичного продовольства на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і має припинити агресію та повністю реалізувати угоду, на яку вона погодилася», - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що Вашингтон рішуче засуджує удари росіян по Одесі.