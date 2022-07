США сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угоду

Ракетні удари окупантів по Одеському морському порту ставлять під сумнів готовність РФ виконувати угоду про експорт зерна з України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ця атака підриває роботу ООН, Туреччини та України щодо доставки критичного продовольства на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і має припинити агресію та повністю реалізувати угоду, на яку вона погодилася», - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що Вашингтон рішуче засуджує удари росіян по Одесі.

United States міцно повертається росіяни до атаки на port of Odesa today. Це undermines effort to bring food to hungry й credibility of Russia's commitments до продовженого завершення yesterday to allow Ukrainian exports.