Смерть Сіндзо Абе: вбивці японського експрем’єра призначили психіатричну експертизу

Очікується, що питання осудності обвинуваченого стане основним під час судового розгляду, інформує ZN.ua.

Убивці колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе призначили психіатричну експертизу. Суд у префектурі Нара схвалив арешт Тецуе Ямагамі до 29 листопада, аби перевірити його психічний стан. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Як зазначає агентство, рішення суду про проведення психіатричної експертизи 41-річному Ямагамі було ухвалено з тієї причини, що питання про його дієздатність з великою вірогідністю займатиме центральне місце у ході судового розгляду. Важливо, що у кримінальному кодексі Японії обмежено дієздатні особи підлягають м'якшому покаранню, а особа, визнана неосудною, не підлягає кримінальному покаранню взагалі.

Раніше на допитах Ямагамі зізнався, що зважився на вбивство, оскільки вважав Абе представником «Церкви об'єднання». За словами обвинуваченого, його мати пожертвувала цій організації, яку деякі експерти вважають деструктивною сектою, значні фінансові кошти, в результаті чого сім'я опинилася в важкому становищі.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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