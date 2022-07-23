Росія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброю

Старший радник конгресу США Пол Массаро відреагував на ракетні удари по Одеському морському порту 23 липня, викривши Росію в тому, що вона весь час бреше. Він закликає озброїти Україну далекобійними ракетами та ізолювати РФ , назвавши її країною-терористом. Водночас російська сторона повідомила Туреччину, що вони не мають відношення до цього.

Про це він кілька разів написав на своїй сторінці у Twitter , інформує Апостроф .

Массаро опублікував близько 20 постів за день на тему того, що Росія завжди бреше, що її потрібно ізолювати і вона має бути переможена, що після домовленості не атакувати порти, РФ своїми атаками змушує дати Україні далекобійні ракети.

"Ця нова російська терористична атака на Одеський порт, яка відбулася лише через кілька годин після того, як вона погодилася не атакувати його, вимагає, щоб ми передали Україні 300-кілометрові ракети... Україні потрібен постійний протиракетний щит... Угода з Росією гірша, ніж нічого... ", - написав він.

Старший радник конгресу США також закликав Захід припинити свої заяви, що він не зможе зробити для захисту української держави, оскільки це провокує Путіна. Массаро навіть додав графіку, де пояснюється: "Як зрозуміти що Росія бреше?". Також він опублікував фото, підписавши "Плануємо наш наступний крок, щоб підтримати перемогу України".

Фото: Twitter.com/apmassaro3

"Війна почалася нібито як спроба "денацифікації" України, але цілком може закінчитися деколонізацією Росії", - написав американський політик.

Він також запропонував план дій, які допоможуть досягти миру.

"1. Ігнорувати російську риторику та дипломатичні ініціативи

2. Розгромити Росію на полі, виштовхнути їх із України

3. Ізолювати від світової економіки

4. Світ", - поділився Массаро.

Він також назвав Росію – країною-терористом.

Варто зазначити, що Пол Массаро – старший політичний радник Гельсінської комісії США (Комісія з безпеки та співробітництва в Європі). До його обов'язків входять такі сфери: боротьба з корупцією, захист прав людини, санкції, незаконне фінансування та енергетична безпека.

Фото: Скріншот/twitter.com/apmassaro3

У той же час, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що турецька сторона отримала інформацію про ракетний удар по Одеському порту, після чого відбулася розмова з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, а також з російською стороною. Остання стверджує, що не має жодного відношення до цієї атаки, і що дуже уважно і детально вивчає це питання.

"Те, що такий інцидент стався відразу після операції, нас дуже стурбувало", - додав Акар, зазначивши, що турецька сторона продовжує виконання своїх зобов'язань за згодою.

Він запевнив, що весь світ зараз чекає якнайшвидшого початку введення угоди.

"Ми сподіваємося і бажаємо, щоб ці та подібні заходи були вжиті якнайшвидше, і бажаємо, щоб робота тривала так, як зазначено в угоді", - резюмував міністр.