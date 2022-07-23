"Не мають жодного відношення до ракетної атаки": міністр оборони Туреччини передав цинічну заяву Кремля

путін, песков, лавров

У Кремлі заявили, що вони нібито "не мають жодного відношення" до ракетної атаки.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише TRT Haber.

У Туреччині стурбовані, що цей інцидент трапився відразу після підписання угоди про експорт українського зерна.

Він розповів, що турецьку сторону про ракетний удар, який стався вранці 23 липня, поінформував очільник Міноборони України Олексій Резніков. Після цього Стамбул відразу зв\'язався з рф для встановлення обставин.

порт, зерно, окупанти

"У контакті, який ми встановили, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався відразу після угоди з відвантаження зерна, нас дуже турбує", - додав він.

дим у небі, пожежа

Алексей Ионов, politeka.net





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