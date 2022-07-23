"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS
Захід все ще не розуміє, яку гру грає Росія, а тому невиправдано обмежує допомогу Україні.
"Не все ще розуміють, за якими правилами грає Росія. Допоможе ось така блок-схема", - написав Массаро, доклавши діаграму із заголовком "Як зрозуміти, що Росія бреше": "Росія щось говорить?" - "Так." - "Росія бреше".
У серії твітів Массаро кілька разів наголошує на тезі, що "Росія завжди бреше".
"Домовленості з Росією коштують менше, ніж нічого", - пише він.
Для більшої зрозумілості він повторив це в одному з твітів десять разів.
За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети HIMARS.
"Потрібно позбавитися цієї дивної одержимості "ескалацією" і "Третьою світовою війною". Путін у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його", - пише старший радник Конгресу.