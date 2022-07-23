Україна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по Одесі

Міністр інфраструктури наголосив, що Україна не відступиться від цілі розблокувати морські порти, інформує ZN.ua.

Міністерство інфраструктури України продовжує здійснювати технічну підготовку до початку вивезення сільськогосподарської продукції з чорноморських портів, незважаючи на ракетну атаку російських окупантів по Одесі. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Він зазначив, що Росія вже не приховує своїх справжніх загарбницьких намірів та в черговий раз показала їх світові, завдавши удару по території Одеського порту.

За словами міністра, зараз українці не довіряють агресору, тому держава підписала угоду про безпечне вивезення зерна й продуктів харчування з українських портів із Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною, а не безпосередньо з РФ.

“За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив”, – наголосив Кубраков.


Максим Царук, ZN.ua





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