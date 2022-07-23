Україна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по Одесі

Міністерство інфраструктури України продовжує здійснювати технічну підготовку до початку вивезення сільськогосподарської продукції з чорноморських портів, незважаючи на ракетну атаку російських окупантів по Одесі. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook .

Він зазначив, що Росія вже не приховує своїх справжніх загарбницьких намірів та в черговий раз показала їх світові, завдавши удару по території Одеського порту.

За словами міністра, зараз українці не довіряють агресору, тому держава підписала угоду про безпечне вивезення зерна й продуктів харчування з українських портів із Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною, а не безпосередньо з РФ .

“За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив”, – наголосив Кубраков.