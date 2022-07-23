Росія порушила "зерновий" договір і вдарила по Одесі: всі подробиці обстрілу

Російські окупанти вкотре продемонстрували цинізм і те, що домовленості з ними взагалі нічого не означають. Країна-агресор вже порушила "зерновий" договір, підписаний 22 липня, і вдарила по одеському порту.

Так, місцеві telegram-канали повідомили про серію вибухів у місті.

Станом на 11.30 23 липня їх нарахували до одинадцяти. Частину випущених агресором ракет знищили сили ППО, але є і прильоти.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, дві потрапили до об'єктів інфраструктури порту.

"Одещина. Попередньо є пожежа в Одеському порту. Тобто виходить, що вчора *бані кацапи підписали договір про вивезення зерна, де був пункт, що порти не будуть обстріляні. Відразу наступного дня туди летять ракети. ООН, Туреччина, Європа, вам ще потрібні якісь докази?", - йдеться на каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".





Про обстріл також написав народний депутат Олексій Гончаренко, який підтвердив, що ціллю окупантів став Одеський порт.

"У порту Одеси — пожежа. Ось вам і зерновий коридор. Ці уй*** однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Отже, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот Росії. Це буде якраз найкраща домовленість щодо вивезення зерна", - написав Гончаренко, інформує Апостроф .

Місцеві жителі повідомляють, що над містом піднімається дим.