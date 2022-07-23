Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків

Росіяни не перестають обстрілювати Харків. З ранку в суботу, 23 липня, окупанти з "Гіацинта-Б" вдарили по центру міста, пошкоджено житловий будинок, поранено чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області у Facebook, інформує Апостроф .

У чоловіка – незначні ушкодження, йому надали медичну допомогу на місці. Двоповерховий будинок частково зруйновано.

Ще один снаряд влучив у двір одного із вищих навчальних закладів. У будівлі ВНЗ було пошкоджено віконні отвори, а також частково зруйновано огорожу.

На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС, працівники нацполіції та екстреної медичної допомоги.

Як пише "Суспільне", під удар потрапив університет ім. Бекетова на вулиці Бажанова.