Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків

Росіяни не перестають обстрілювати Харків. З ранку в суботу, 23 липня, окупанти з "Гіацинта-Б" вдарили по центру міста, пошкоджено житловий будинок, поранено чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області у Facebook, інформує Апостроф.

У чоловіка – незначні ушкодження, йому надали медичну допомогу на місці. Двоповерховий будинок частково зруйновано.


Ще один снаряд влучив у двір одного із вищих навчальних закладів. У будівлі ВНЗ було пошкоджено віконні отвори, а також частково зруйновано огорожу.

На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС, працівники нацполіції та екстреної медичної допомоги.

Як пише "Суспільне", під удар потрапив університет ім. Бекетова на вулиці Бажанова.


Олена Руденко, Апостроф





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