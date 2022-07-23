Понад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в Україні

Йде вже 150-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 39 240 військових РФ (минулої доби - 240) і знищено 1 708 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 240 (+240) осіб,
  • танків ? 1 708 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3 929 (+9) од.,
  • артилерійських систем – 864 (+1) од.,
  • РСЗВ - 253 (+2) од.,
  • засобів ППО - 113 (+0) од.,
  • літаків – 221 (+0) од.,
  • вертольотів – 188 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714(+1),
  • крилатих ракет - 167 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 820 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 72 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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