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2022-07-23
Понад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в Україні
Йде вже 150-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 39 240 військових РФ (минулої доби - 240) і знищено 1 708 танків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 240 (+240) осіб,
- танків ? 1 708 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ? 3 929 (+9) од.,
- артилерійських систем – 864 (+1) од.,
- РСЗВ - 253 (+2) од.,
- засобів ППО - 113 (+0) од.,
- літаків – 221 (+0) од.,
- вертольотів – 188 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714(+1),
- крилатих ракет - 167 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 820 (+17) од.,
- спеціальної техніки – 72 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф