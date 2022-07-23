Окупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкоджений

Пошкоджено єдиний об'їзний міст у Дар'ївці через Інгулець у Херсонській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали .

При цьому, окупанти стверджують, що ЗСУ використало HIMARS. І демонструють пробоїни в дорожньому покритті.

Удар начебто стався сьогодні близько 5 ранку. В міст нібито влучило сім ракет HIMARS. Про жертв інформації немає.

Попри це, у РФ запевняють, що міст встояв і експлуатується. По ньому зберігається рух

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця. Окупанти вдалися до цих заходів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра. Причому, після другого удару Антонівський міст виявився фактично зруйнованим.