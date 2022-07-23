Окупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкоджений

Попри це, у РФ запевняють, що міст встояв і експлуатується, інформує ZN.ua.

Окупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкоджений
© Фото из открытых источников

Пошкоджено єдиний об'їзний міст у Дар'ївці через Інгулець у Херсонській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

При цьому, окупанти стверджують, що ЗСУ використало HIMARS. І демонструють пробоїни в дорожньому покритті.

Удар начебто стався сьогодні близько 5 ранку. В міст нібито влучило сім ракет HIMARS. Про жертв інформації немає.

Попри це, у РФ запевняють, що міст встояв і експлуатується. По ньому зберігається рух

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця. Окупанти вдалися до цих заходів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра. Причому, після другого удару Антонівський міст виявився фактично зруйнованим.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights WatchРосійські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch
Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідківОкупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків
На Херсонщині окупанти перевозять боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги - розвідкаНа Херсонщині окупанти перевозять боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги - розвідка
Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в УкраїніРідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
Окупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISWОкупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISW
Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантівЕвакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів
ЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄСЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄС
"ЗСУ вже немає, опір зламано": окупанти на Донбасі поплатилися за довіру пропаганді"ЗСУ вже немає, опір зламано": окупанти на Донбасі поплатилися за довіру пропаганді
Україна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війнуУкраїна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війну
Последние новости
Подгружаем последние новости