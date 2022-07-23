«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала сьогоднішні ракетні удари по Одесі, які Росія завдала менш ніж через добу після обіцяного гарантування безпечного вивезення зерна з українських портів.

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю», - написала Брінк у Твіттері.

Вона підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності.