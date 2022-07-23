Новостей.COM ⇒
2022-07-23
«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі
Росія порушила домовленість менш ніж за 24 години.
© Бріджит Брінк / Twitter
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала сьогоднішні ракетні удари по Одесі, які Росія завдала менш ніж через добу після обіцяного гарантування безпечного вивезення зерна з українських портів.
«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю», -
Вона підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності.
Анастасія Дейна, ZN.ua