«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі

Росія порушила домовленість менш ніж за 24 години.

«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі
© Бріджит Брінк / Twitter

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала сьогоднішні ракетні удари по Одесі, які Росія завдала менш ніж через добу після обіцяного гарантування безпечного вивезення зерна з українських портів.

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю», - написала Брінк у Твіттері.

Вона підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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