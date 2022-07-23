Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу окупантами Кропивницького району зросла до 16 осіб повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони», - сказав він.

Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу, загрози для життя поранених немає. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки удару.