Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі

Пораненим надали допомогу, загрози для життя людей немає, інформує ZN.ua.

Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу окупантами Кропивницького району зросла до 16 осіб повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони», - сказав він.

Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу, загрози для життя поранених немає. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки удару.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
На Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – ГенштабНа Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – Генштаб
Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідківОкупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків
Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»
Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантівЕвакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів
ЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄСЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄС
ЗСУ рознесли окупантів у Херсонській області: знищено склади з боєприпасами і не тількиЗСУ рознесли окупантів у Херсонській області: знищено склади з боєприпасами і не тільки
ЗСУ ліквідували щонайменше 39 тисяч російських окупантівЗСУ ліквідували щонайменше 39 тисяч російських окупантів
Посол Ізраїлю назвав нісенітницею обвинувачення України у нацизміПосол Ізраїлю назвав нісенітницею обвинувачення України у нацизмі
Знімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозруЗнімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозру
Politico: Директор ЦРУ назвав Путіна «занадто здоровим»Politico: Директор ЦРУ назвав Путіна «занадто здоровим»
Последние новости
Подгружаем последние новости