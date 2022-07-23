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2022-07-23
Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі
Пораненим надали допомогу, загрози для життя людей немає, інформує
Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу окупантами Кропивницького району зросла до 16 осіб
«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони», - сказав він.
Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу, загрози для життя поранених немає. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки удару.
Ольга Чекіс, ZN.ua