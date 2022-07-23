На Херсонщині окупанти перевозять боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги - розвідка

До таких «хитрощів» рашисти вдаються після ударів ЗСУ по військових складах

На Херсонщині окупанти перевозять боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги - розвідка
РФ возить боєприпаси під виглядом гумдопомоги

Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих окупованих територіях Херсонської області, вони почали доставляти боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів – повідомляє Головне управляння розвідки Міноборони України.

«ЗС РФ маркує воєнні вантажі як «гуманітарну допомогу». Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії «єдина росія». Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти», - зазначають у розвідці.

За інформацією розвідників, одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

«У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)», - додали у ГУР.


Артем Руденко, ZN.ua





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