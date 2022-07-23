На Херсонщині окупанти перевозять боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги - розвідка

Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих окупованих територіях Херсонської області, вони почали доставляти боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів – повідомляє Головне управляння розвідки Міноборони України.

«ЗС РФ маркує воєнні вантажі як «гуманітарну допомогу». Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії «єдина росія». Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти», - зазначають у розвідці.

За інформацією розвідників, одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

«У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)», - додали у ГУР.