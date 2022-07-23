Масові протести проти путіна спалахнули в окупованій рф Абхазії: подробиці та кадри того, що відбувається

Масові протести проти путіна спалахнули в окупованій рф Абхазії: подробиці та кадри того, що відбувається

В окупованій росією Абхазії мешканці протестують проти передачі унікальної території для резиденції володимиру путіну.

Протести розпочалися після того, як самопроголошений "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 20 липня під час зустрічі з жителями підтвердив, що росії передадуть 184 га реліктового парку в Піцунді.

Громадяни категорично виступили проти будівництва резиденції російського диктатора володимира путіна на території унікального заповідника. У столиці Абхазії Сухумі пройшли протести, демонстрація закінчилася зіткненнями мітингувальників із поліцейськими та особистою охороною президента.

Через масові акції протесту парламент так званої Абхазії відклав розгляд угоди про передачу землі.

Як пояснив "президент" псевдореспубліки, за договором 1995 року Абхазія передавала росії Піцунду у безоплатне користування. Бжанія також відзначив, що територія заповідника потрібна рф, "оскільки там любить бувати путін, та й у росії більше грошей для облаштування курорту".


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»
Росія порушила "зерновий" договір і вдарила по Одесі: всі подробиці обстрілуРосія порушила "зерновий" договір і вдарила по Одесі: всі подробиці обстрілу
Підписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фотоПідписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фото
Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атакиМасований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки
Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкорРосія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор
Росія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війнуРосія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війну
Бразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти РосіїБразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти Росії
Російський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедіїРосійський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедії
Лукашенко просуває російський наратив про «Мінськ-3» - Центр протидії дезінформаціїЛукашенко просуває російський наратив про «Мінськ-3» - Центр протидії дезінформації
РФ вже скоїла 434 злочини проти культурної спадщини УкраїниРФ вже скоїла 434 злочини проти культурної спадщини України
Последние новости
Подгружаем последние новости