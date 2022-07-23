Масові протести проти путіна спалахнули в окупованій рф Абхазії: подробиці та кадри того, що відбувається

В окупованій росією Абхазії мешканці протестують проти передачі унікальної території для резиденції володимиру путіну.

Протести розпочалися після того, як самопроголошений "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 20 липня під час зустрічі з жителями підтвердив, що росії передадуть 184 га реліктового парку в Піцунді.

Громадяни категорично виступили проти будівництва резиденції російського диктатора володимира путіна на території унікального заповідника. У столиці Абхазії Сухумі пройшли протести, демонстрація закінчилася зіткненнями мітингувальників із поліцейськими та особистою охороною президента.

Через масові акції протесту парламент так званої Абхазії відклав розгляд угоди про передачу землі.

Як пояснив "президент" псевдореспубліки, за договором 1995 року Абхазія передавала росії Піцунду у безоплатне користування. Бжанія також відзначив, що територія заповідника потрібна рф, "оскільки там любить бувати путін, та й у росії більше грошей для облаштування курорту".