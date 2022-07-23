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2022-07-23
Україна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзників
Жолі та Блінкен обговорили війну Росії проти нашої країни, інформує
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Міністерка закордонних справ Мелані Жолі та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, присвячену війні РФ проти України.
«Канада та США залишаються єдиними у своєму прагненні працювати разом для подальшої підтримки України», - йдеться у повідомленні МЗС Канади.
Minister Joly spoke with- Foreign Policy CAN (@CanadaFP)
@SecBlinken завжди дорозмови Russia's war of choice in Ukraine. Канада і США залишаються спільними в нашому комітеті для роботи разом з додатковим підтримкою України. pic.twitter.com/asCdFZ4HDm July 22, 2022
Ольга Чекіс, ZN.ua