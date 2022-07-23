Україна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзників

Жолі та Блінкен обговорили війну Росії проти нашої країни, інформує ZN.ua.

Україна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзників
© aleromoving.com

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, присвячену війні РФ проти України.

«Канада та США залишаються єдиними у своєму прагненні працювати разом для подальшої підтримки України», - йдеться у повідомленні МЗС Канади.

Minister Joly spoke with @SecBlinken завжди до розмови Russia's war of choice in Ukraine. Канада і США залишаються спільними в нашому комітеті для роботи разом з додатковим підтримкою України. pic.twitter.com/asCdFZ4HDm

- Foreign Policy CAN (@CanadaFP) July 22, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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