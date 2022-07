Україна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзників

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, присвячену війні РФ проти України.

«Канада та США залишаються єдиними у своєму прагненні працювати разом для подальшої підтримки України», - йдеться у повідомленні МЗС Канади.