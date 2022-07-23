В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»

На півдні України російські окупанти відчайдушно намагаються нав’язати молоді проросійські погляди через пропаганду та шукають на підприємства так званих «спеціалістів», оскільки місцеві працівники відмовляються співпрацювати з ними. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook .

За інформацією українських військових, росіяни так і не зуміли переконати мешканців окупованих територій у своїй «благородній ролі визволителів».

«У Херсоні окупаційна влада, не маючи підтримки населення шукає «спеціалістів», які могли б працювати на захоплених підприємствах. Для цього окупанти навіть «відновили роботу» в захопленому ними Центрі зайнятості. А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване «військово-патріотичне виховання», – йдеться у зведенні.

В ОК «Південь» також повідомляють, що через страх висадки українського десанту ворог мінує морське узбережжя і тримає в Чорному морі два ракетоносці з 16 «Калібрами» на борту.