В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
Росіяни не змогли досягти на окупованих територіях того рівня підтримки, на який розраховували, інформує
На півдні України російські окупанти відчайдушно намагаються нав’язати молоді проросійські погляди через пропаганду та шукають на підприємства так званих «спеціалістів», оскільки місцеві працівники відмовляються співпрацювати з ними. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у
За інформацією українських військових, росіяни так і не зуміли переконати мешканців окупованих територій у своїй «благородній ролі визволителів».
«У Херсоні окупаційна влада, не маючи підтримки населення шукає «спеціалістів», які могли б працювати на захоплених підприємствах. Для цього окупанти навіть «відновили роботу» в захопленому ними Центрі зайнятості. А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване «військово-патріотичне виховання», – йдеться у зведенні.
В ОК «Південь» також повідомляють, що через страх висадки українського десанту ворог мінує морське узбережжя і тримає в Чорному морі два ракетоносці з 16 «Калібрами» на борту.