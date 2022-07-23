Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки

Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки

У суботу, 3 липня, близько 11:10 російські окупанти запустили ракети по Одесі.

Прогриміло як мінімум 6 вибухів. Більшість ракет збила ППО, але є й "приліт". Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

На наступний день після підписання росією угоди про неперешкоджання вивезенню українського зерна, окупанти завдали удару по одеському порту. На місці розгорілася пожежа.

За попередньою інформацією, дві російськи ракети долетіли до цілі, є потсраждалі.

"Ось вам і зерновий коридор. Ці у***ки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна", — наголосив Гончаренко.

Також одесити публікують відео, як прямо на пляжі спостерігають повітряний бій. Під музику на узбережжі люди продовжують розважатися, ігноруючи повітряеу тривогу.


Тарас Галушко, politeka.net





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