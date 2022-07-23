Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор

Щоб покривати потреби у ресурсах, агресору доводиться «оголювати тил», інформує ZN.ua.

Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор
© Радіо Свобода

Росія задіяла в агресії проти України більшу частину своїх військ – майже 85%, повідомив військовий кореспондент PBS Нік Шифрін із посиланням на високопосадовця Міноборони США.

«Росія зняла військове прикриття з інших контрольованих територій у всьому світі», - пише Шифрін.

Тим часом Україна продовжує завдавати агресору шкоди. ЗСУ за допомогою американських систем HIMARS поцілили понад сотню «дуже важливих цілей» противника: командних пунктів, складів боєприпасів, об'єктів ППО, вузлів зв'язку та позицій далекобійної артилерії.

Втрати молодшого офіцерського складу (лейтенанти, капітани) обчислюються тисячами, ліквідовано сотні полковників та «багато» генералів.

NEW from Senior US Defense Official on the war in #Ukraine :

Russia has committed близько 85% його військових до війни в Україні… Це буде переміщено військових coverage з інших районів на їхньому межі і навколо світу.

- Nick Schifrin (@nickschifrin) July 22, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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