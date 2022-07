Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор

Росія задіяла в агресії проти України більшу частину своїх військ – майже 85%, повідомив військовий кореспондент PBS Нік Шифрін із посиланням на високопосадовця Міноборони США .

«Росія зняла військове прикриття з інших контрольованих територій у всьому світі», - пише Шифрін.

Тим часом Україна продовжує завдавати агресору шкоди. ЗСУ за допомогою американських систем HIMARS поцілили понад сотню «дуже важливих цілей» противника: командних пунктів, складів боєприпасів, об'єктів ППО, вузлів зв'язку та позицій далекобійної артилерії.

Втрати молодшого офіцерського складу (лейтенанти, капітани) обчислюються тисячами, ліквідовано сотні полковників та «багато» генералів.