РФ до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, інформує " Радіо Свобода ".

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ ", – наголосив Скібіцький.

За його словами, Кремль також формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені", - додав представник ГУР.