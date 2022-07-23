РФ до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів – ГУР
Кремль також формує ще один корпус у Нижньогородській області, інформує
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, інформує "
"Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ", – наголосив Скібіцький.
За його словами, Кремль також формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.
"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені", - додав представник ГУР.