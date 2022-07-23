Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити

Загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення Росії до завершення військового стану. Радник президента Олексій Арестович заявив, що список чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон, слід розширити.

За словами військового аналітика, загальна мобілізація не може стосуватися всіх чоловіків. Він запропонував випускати за кордон військовозобов'язаних громадян України із низькою мотивацією. Це потрібно для взаємної вигоди – і самих чоловіків, і держави загалом.

Олексій Арестович заявив, що такі люди мають працювати на користь української економіки. Радник Володимира Зеленського запропонував запровадження диференційованого підходу до мобілізації.

Арестович підкреслив, що нинішня заборона на виїзд українців з країни продиктована ситуацією, що склалася, а не бажанням влади нашкодити громадянам. Експерт пояснив свою позицію.

"Потрібно забезпечити проходження військовими професіоналами або бажаючими добровольцями відповідних навчань, підготовки. А людей, які з низькою мотивацією не хочуть служити і при цьому можуть приносити валюту, утримувати свої сім'ї та економіку, такі як моряки, потрібно випускати", - зазначив він.

Арестович наголосив, що у військових завжди великий обсяг інформації і вони обґрунтовують свої потреби.

На думку оглядача, йдеться про питання довіри у суспільстві.

"Тут питання – чи ми довіряємо своїй армії в цей момент чи ні? Я довіряю", - висловився політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як довго служитимуть в армії українці, призвані під час загальної мобілізації.