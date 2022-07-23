Окупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISW

Російські окупаційні війська мінують береги річки Інгулець. Швидше за все, це говорить про підготовку до контрнаступальних дій ЗСУ в районі Снігурівки – Зеленодольська на півдні України, повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, росіяни намагаються покращити своє становище на півдні. Зокрема, вони завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

На Донбасі окупанти завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід та на південь від Бахмута і безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас, сили оборони України вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що біля села Високопілля на Херсонщині російські окупанти потрапили до котелу і вимагають організувати "зелений коридор" для виходу з оточення українських захисників.

Внаслідок контрнаступу ЗСУ оточено понад тисячу російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, зокрема рота спецназу та танкова.

У ОК "Південь" розповіли, що проводять потужну операцію на півдні України, результати якої здивують усіх.