Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»

авіація, ЗСУ, пілот

Для початку контрнаступу Україні потрібно отримати всю заплановану бронетехніку і провести злагодження своїх сил, а сам контрнаступ, скоріше за все, відбудеться в серпні.

Як пише видання Forbes відносно варіантів контрнаступу ЗСУ, російські війська мають багато вразливих місць.

Так, в Херсонській області перебуває близько 15 тис. російських солдат, забезпечення яких тримається на двох мостах (Антонівський і Антонівський залізничний) і дамбі Каховської ГЕС. Скоріш за все, командування ЗСУ вибере тактику вогневого впливу на ці мости.

«Росії доведеться обирати: або відступити з правого берега й отримати великий репутаційний розгром, або тримати велике військове угрупування з незахищеними логістичними маршрутами та постійним ризиком його відрізання від ліній постачання (фактично оточення)», - пояснюють у виданні.

Ще одне вразливе місце окупантів - запорізький напрямок, який є ключем від півдня України.

ЗСУ, ракета, обстріл

Без нього, зазначають у Forbes, ідея сухопутного коридору з Кримом зазнає фіаско.

Третє вразливе місце росіян – лінія Вовчанськ – Куп’янськ – Ізюм. При цьому в Ізюмі зосереджене найбільше угрупування російських військ. Відрізання його від шляхів постачання може стати серйозною проблемою для ворога і, можливо, навіть причиною відступу.

Додамо, що тим часом стало відомо, що системи ППО, які Німеччина обіцяла передати Україні, перебувають у виробництві та будуть готові до кінця літа.

«Ми відправимо до України, наприклад, IRIS-T – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз перебуває лише на стадії виробництва і, сподіваюся, буде готова наприкінці літа», - сказала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.


Катерина Петренко, politeka.net





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