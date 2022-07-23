Росія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війну

Європейська Рада підкреслила, що подібні списки порушують норми міжнародних конвенцій про дипломатичні відносини, інформує ZN.ua.

Росія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війну
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Напередодні Російська Федерація додала до списку країн, які проводять «недружню політику» п’ять європейських держав, серед яких опинилися Греція, Данія, Хорватія, Словаччина та Словенія. В ЄС відреагували на дії уряду РФ, засудивши їх у спеціальному пресрелізі на сайті Євроради.

«Європейський Союз висловлює жаль з приводу рішення російського уряду від 20 липня 2022 року додати п’ять країн-членів ЄС – Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію – до списку країн, щодо яких передбачені заходи у «відповідь на недружні дії». ЄС вважає звинувачення щодо недружніх дій необґрунтованими та неприйнятними, закликаючи Росію скасувати всі подібні списки», – сказано у документі.

В Європейській Раді зазначили, що це рішення є ще одним кроком Росії до продовження ескалації напружених відносин з Європейським Союзом та його державами-членами. Там наголосили, що указ російського уряду про створення списку так званих «недружніх» держав несумісний з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року.

Крім того, ЄС вкотре закликав Росію негайно припинити агресію проти України та всі інші порушення міжнародного права, включаючи порушення її власних міжнародних зобов’язань.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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