Росія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війну

Напередодні Російська Федерація додала до списку країн, які проводять «недружню політику» п’ять європейських держав, серед яких опинилися Греція, Данія, Хорватія, Словаччина та Словенія. В ЄС відреагували на дії уряду РФ , засудивши їх у спеціальному пресрелізі на сайті Євроради.

«Європейський Союз висловлює жаль з приводу рішення російського уряду від 20 липня 2022 року додати п’ять країн-членів ЄС – Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію – до списку країн, щодо яких передбачені заходи у «відповідь на недружні дії». ЄС вважає звинувачення щодо недружніх дій необґрунтованими та неприйнятними, закликаючи Росію скасувати всі подібні списки», – сказано у документі.

В Європейській Раді зазначили, що це рішення є ще одним кроком Росії до продовження ескалації напружених відносин з Європейським Союзом та його державами-членами. Там наголосили, що указ російського уряду про створення списку так званих «недружніх» держав несумісний з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року.

Крім того, ЄС вкотре закликав Росію негайно припинити агресію проти України та всі інші порушення міжнародного права, включаючи порушення її власних міжнародних зобов’язань.