Джонсон запевнив Зеленського у підтримці Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Про це глава держави повідомив у Twitter.
Сторони обговорили військове співробітництво у рамках стримування агресії Росії.
Підтримую постійний зв'язок з великим другом України @BorisJohnson. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у ?? та іншу різнобічну військову співпрацю. Здобувши запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною та безумовною.
"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Набув впевненості, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною і безумовною", - зазначив президент.
Зазначимо, у Британії проходять військову підготовку українських моряків та солдатів.
The UK ?? is supporting Ukraine ?? as it fights to repel Russia's illegal invasion.
Збройні сили Minister @JSHeappey and his Ukrainian counterpart Volodymyr Havrylov цей week visited Ukrainian sailors and soldiers training in Britain.