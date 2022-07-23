Джонсон запевнив Зеленського у підтримці Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Про це глава держави повідомив у Twitter .

Сторони обговорили військове співробітництво у рамках стримування агресії Росії.

Підтримую постійний зв'язок з великим другом України @BorisJohnson . Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у ?? та іншу різнобічну військову співпрацю. Здобувши запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною та безумовною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2022

"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Набув впевненості, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною і безумовною", - зазначив президент.

Зазначимо, у Британії проходять військову підготовку українських моряків та солдатів.