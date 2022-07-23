Джонсон запевнив Зеленського у підтримці Великої Британії

Зеленський провів переговори із Джонсоном.

Джонсон запевнив Зеленського у підтримці Великої Британії
© #twitter#.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Сторони обговорили військове співробітництво у рамках стримування агресії Росії.

Підтримую постійний зв'язок з великим другом України @BorisJohnson. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у ?? та іншу різнобічну військову співпрацю. Здобувши запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною та безумовною.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2022

"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Набув впевненості, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною і безумовною", - зазначив президент.

Зазначимо, у Британії проходять військову підготовку українських моряків та солдатів.

The UK ?? is supporting Ukraine ?? as it fights to repel Russia's illegal invasion.

Збройні сили Minister @JSHeappey and his Ukrainian counterpart Volodymyr Havrylov цей week visited Ukrainian sailors and soldiers training in Britain.

Read more here ? https://t.co/RFE0BChk3a pic.twitter.com/I9AyBsiOzC

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 22, 2022

Оксана Лебедина, ZN.ua





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