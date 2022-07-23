Бразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти Росії

Болсонару хоче зберегти експорт російських добрив, хоча європейські санкції не передбачають таких обмежень, інформує ZN.ua.

Бразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти Росії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його країна не приєднуватиметься до антиросійських санкцій за агресію проти України, пише Bloomberg.

Болсонару пояснив це рішення залежністю бразильської економіки від експорту російських добрив.

«Ми не підтримуватимемо ці економічні санкції, ми підтримуватимемо баланс. Якби ми не підтримували баланс, як ви думаєте, чи змогли б ми отримати добрива, які так необхідні Бразилії?», - зазначив він.

Бразилія – не єдина країна, яка побоюється припинення експорту добрив з Росії у відповідь на санкції. Водночас Брюссель залишається відданим продовольчій безпеці, тож новий пакет санкцій не передбачає обмежень у торгівлі РФ і третіх країн сільгосппродукцією та добривами.

«Жоден із заходів, прийнятих з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні , жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією», - ішлося в заяві Ради ЄС.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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