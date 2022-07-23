Бразилія визначилася, чи підтримуватиме санкції проти Росії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його країна не приєднуватиметься до антиросійських санкцій за агресію проти України, пише Bloomberg .

Болсонару пояснив це рішення залежністю бразильської економіки від експорту російських добрив.

«Ми не підтримуватимемо ці економічні санкції, ми підтримуватимемо баланс. Якби ми не підтримували баланс, як ви думаєте, чи змогли б ми отримати добрива, які так необхідні Бразилії?», - зазначив він.

Бразилія – не єдина країна, яка побоюється припинення експорту добрив з Росії у відповідь на санкції. Водночас Брюссель залишається відданим продовольчій безпеці, тож новий пакет санкцій не передбачає обмежень у торгівлі РФ і третіх країн сільгосппродукцією та добривами.

«Жоден із заходів, прийнятих з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні , жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією», - ішлося в заяві Ради ЄС.