Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів

Місто вже тиждень потерпає від атак ворога.

Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів
© dpchas.com.ua

Жінкам та дітям краще покинути територію Нікополя через регулярні обстріли з боку російських окупантів. Чоловіки повинні залишатися, щоб боронити та відновлювати місто. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Посадовець зазначив, що наразі для виїзду з Нікополя немає жодних перешкод і місто можна залишити як на власному автомобілі, так і на потягах чи автобусах. На його думку, не кожна людина стійко може витримати обстріли житлових кварталів і особливо це стосується жінок та дітей.

«Є різні люди, люди на яких дуже тисне вся ця історія, обстріли… Вони починають панікувати. Таких людей досить багато. Багато жінок, дітей – всі вони хвилюються і їх можна зрозуміти, бо не кожному випадає доля почути прильоти і побачити як зарево підіймається над мирними кварталами. Це досить тяжка моральна ситуація», – заявив Євтушенко, інформує ZN.ua.

Він додав, що на даний момент питання евакуації не є проблемою, тому всім, хто не бажає наражати себе та свої сім’ї на небезпеку, варто виїхати на безпечні території. Євтушенко наголосив, що умови проживання для евакуйованих осіб не є ідеальними, проте дозволяють задовольнити їхні мінімальні потреби і зберегти життя.

«Людей розміщують в місцях по типу шкіл, садочків. Це не є комфортним житлом, але коли на голову сипляться «гради», то, мабуть, йде мова, щоб мати якийсь прихисток від негоди і не бути голодним», – підсумував чиновник.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Росія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброюРосія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброю
На Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – ГенштабНа Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – Генштаб
Окупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкодженийОкупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкоджений
Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районіРайкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі
Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в УкраїніРідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»
Росія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війнуРосія розширила список «недружніх країн», в ЄС таке рішення засудили і закликали Путіна припинити війну
ЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄСЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄС
Україна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війнуУкраїна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війну
Последние новости
Подгружаем последние новости