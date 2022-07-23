Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів

Жінкам та дітям краще покинути територію Нікополя через регулярні обстріли з боку російських окупантів. Чоловіки повинні залишатися, щоб боронити та відновлювати місто. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Посадовець зазначив, що наразі для виїзду з Нікополя немає жодних перешкод і місто можна залишити як на власному автомобілі, так і на потягах чи автобусах. На його думку, не кожна людина стійко може витримати обстріли житлових кварталів і особливо це стосується жінок та дітей.

«Є різні люди, люди на яких дуже тисне вся ця історія, обстріли… Вони починають панікувати. Таких людей досить багато. Багато жінок, дітей – всі вони хвилюються і їх можна зрозуміти, бо не кожному випадає доля почути прильоти і побачити як зарево підіймається над мирними кварталами. Це досить тяжка моральна ситуація», – заявив Євтушенко, інформує ZN.ua .

Він додав, що на даний момент питання евакуації не є проблемою, тому всім, хто не бажає наражати себе та свої сім’ї на небезпеку, варто виїхати на безпечні території. Євтушенко наголосив, що умови проживання для евакуйованих осіб не є ідеальними, проте дозволяють задовольнити їхні мінімальні потреби і зберегти життя.

«Людей розміщують в місцях по типу шкіл, садочків. Це не є комфортним житлом, але коли на голову сипляться «гради», то, мабуть, йде мова, щоб мати якийсь прихисток від негоди і не бути голодним», – підсумував чиновник.