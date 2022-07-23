Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону

Повідомлення про те, що російські війська знищили чотири HIMARS, є неправдивими. Про це заявив журналістам у п’ятницю високопоставлений американський військовий чиновник, пише CNN .

«Станом на ранок це не відповідає дійсності, тому всі HIMARS продовжують справді бути великою проблемою для росіян», — додав чиновник.

Він також повідомив, що США бачать ознаки того, що російські війська, які воюють в Україні, «намагаються пристосуватися до впливу HIMARS» на полі бою.

«Українці зосередили багато зусиль на російському командуванні та управлінні, знищенню їхніх матеріально-технічних зон постачання, тому росіяни намагаються пом’якшити наслідки за допомогою ряду засобів: маскування, пересування, зміни локацій тощо», – зазначив чиновник.

Він не зміг сказати, наскільки ефективними були зусилля російських військ щодо пом’якшення удару від HIMARS, проте зауважив, що «здається, вони не надто ефективні».

Нагадаємо, що 22 липня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні обсягом 270 мільйонів доларів, який передбачає, зокрема чотири артилерійські системи HIMARS і боєприпаси до них.