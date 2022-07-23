Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону

В США спростовують інформацію росіян про знищення HIMARS, інформує ZN.ua.

Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону
© Википедия

Повідомлення про те, що російські війська знищили чотири HIMARS, є неправдивими. Про це заявив журналістам у п’ятницю високопоставлений американський військовий чиновник, пише CNN.

«Станом на ранок це не відповідає дійсності, тому всі HIMARS продовжують справді бути великою проблемою для росіян», — додав чиновник.

Він також повідомив, що США бачать ознаки того, що російські війська, які воюють в Україні, «намагаються пристосуватися до впливу HIMARS» на полі бою.

«Українці зосередили багато зусиль на російському командуванні та управлінні, знищенню їхніх матеріально-технічних зон постачання, тому росіяни намагаються пом’якшити наслідки за допомогою ряду засобів: маскування, пересування, зміни локацій тощо», – зазначив чиновник.

Він не зміг сказати, наскільки ефективними були зусилля російських військ щодо пом’якшення удару від HIMARS, проте зауважив, що «здається, вони не надто ефективні».

Нагадаємо, що 22 липня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні обсягом 270 мільйонів доларів, який передбачає, зокрема чотири артилерійські системи HIMARS і боєприпаси до них.

Загалом США та союзники планують передати Україні понад 20 таких систем реактивної артилерії.

По матерiалам: CNN /

Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Росія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброюРосія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброю
"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS
Понад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в УкраїніПонад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в Україні
За добу росіяни випустили близько 100 реактивних снарядів по Нікополю – ВілкулЗа добу росіяни випустили близько 100 реактивних снарядів по Нікополю – Вілкул
Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в УкраїніРідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
В Україні докладно розповіли про свої процедури відстеження західної зброїВ Україні докладно розповіли про свої процедури відстеження західної зброї
HIMARS дістали до Кирилівки? Жителів курорту розбудили гучні вибухиHIMARS дістали до Кирилівки? Жителів курорту розбудили гучні вибухи
Пентагон роздумує над передачею Україні американських винищувачівПентагон роздумує над передачею Україні американських винищувачів
HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних системHIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем
CША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – СалліванCША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – Салліван
Последние новости
Подгружаем последние новости