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2022-07-23
HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем
На його думку, РСЗВ зіграли значну роль у досягненні домовленостей про "зернові коридори", інформує
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Українська армія ефективно використовує на полі бою американські реактивні системи залпового вогню HIMARS і потребує більше подібного озброєння від західних партнерів. Таку думку висловив очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у
«Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно зрозуміло, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну», – написав литовський міністр.
Українські військові і справді вміло використовують американські РСЗВ, майже щодня знищуючи командні пункти та склади боєприпасів ворога.
Олександр Кричковський, ZN.ua