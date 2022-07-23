HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем

На його думку, РСЗВ зіграли значну роль у досягненні домовленостей про "зернові коридори", інформує ZN.ua.

HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем
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Українська армія ефективно використовує на полі бою американські реактивні системи залпового вогню HIMARS і потребує більше подібного озброєння від західних партнерів. Таку думку висловив очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.

«Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно зрозуміло, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну», – написав литовський міністр.

Українські військові і справді вміло використовують американські РСЗВ, майже щодня знищуючи командні пункти та склади боєприпасів ворога.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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