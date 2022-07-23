Подоляк про переговори з РФ: «Домовлятися з ворогом, у якого на п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко»

Найближчим часом відновлення переговорів України з російською стороною є неможливим. Наразі для цього немає жодних передумов і в першу чергу це пов’язано з нереальним сприйняттям стану речей з боку Кремля. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle .

За словами представника влади, росіяни зі свого боку не проти розпочати новий раунд перемовин, оскільки перебувають на піку власних можливостей і досягти в Україні більшого не зможуть. Саме тому Путін і його дипломати хотіли б «зафіксувати» ситуацію з окупованими територіями в нинішньому вигляді.

Тим не менш, Подоляк підкреслює, що Україна погодиться на відновлення переговорів з агресором лише після того, як досягне певних здобутків на полі бою. В першу чергу мова йде про звільнення Херсона, Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.