Подоляк про переговори з РФ: «Домовлятися з ворогом, у якого на п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко»

Радник керівника Офісу президента наголосив, що перемовини з Росією можливі лише після досягнення Україною тактичних перемог на полі бою, інформує ZN.ua.

Подоляк про переговори з РФ: «Домовлятися з ворогом, у якого на п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко»
© Офіс президента

Найближчим часом відновлення переговорів України з російською стороною є неможливим. Наразі для цього немає жодних передумов і в першу чергу це пов’язано з нереальним сприйняттям стану речей з боку Кремля. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.

За словами представника влади, росіяни зі свого боку не проти розпочати новий раунд перемовин, оскільки перебувають на піку власних можливостей і досягти в Україні більшого не зможуть. Саме тому Путін і його дипломати хотіли б «зафіксувати» ситуацію з окупованими територіями в нинішньому вигляді.

Тим не менш, Подоляк підкреслює, що Україна погодиться на відновлення переговорів з агресором лише після того, як досягне певних здобутків на полі бою. В першу чергу мова йде про звільнення Херсона, Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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