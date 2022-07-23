Новостей.COM ⇒
2022-07-23
Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
Молдова сама регулярно вимагає в Росії вивести свої війська з невизнаної республіки
© Правительство Приднестровья/facebook
Україна готова допомогти Молдові звільнити її територію від так званої оперативної групи російських військ (ОГРВ), що дислокується в Придністров’ї. Про це в ефірі національного телемарафону 22 липня
«Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – сказав Кирило Буданов.
Юлія Лавришин, ZN.ua