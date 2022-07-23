Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов

Молдова сама регулярно вимагає в Росії вивести свої війська з невизнаної республіки

Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
© Правительство Приднестровья/facebook

Україна готова допомогти Молдові звільнити її територію від так званої оперативної групи російських військ (ОГРВ), що дислокується в Придністров’ї. Про це в ефірі національного телемарафону 22 липня заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – сказав Кирило Буданов.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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