Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов

Україна готова допомогти Молдові звільнити її територію від так званої оперативної групи російських військ (ОГРВ), що дислокується в Придністров’ї. Про це в ефірі національного телемарафону 22 липня заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – сказав Кирило Буданов.