Засоби ППО були б набагато дешевшими для США та Європи, ніж утримувати на плаву українську економіку — Зеленський

Вторгнення Росії в Україну спричинило проблеми не лише для українців, але і для західного бізнесу та споживачів, визнав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він подякував союзникам України за те, що вони відмовилися піддатися на російський шантаж та продовжують надавати Україні можливість протистояти набагато могутнішому ворогу.

«Я вдячний людям там. Їм важко, у них зараз високі ціни, вони відчувають дискомфорт через цю війну, через кризи, які сфабрикували росіяни», — сказав президент.

Однак це — питання цінностей, переконаний він. Дипломатичні поступки Москві сьогодні можуть дещо стабілізувати ринки, однак дадуть лише тимчасовий перепочинок і запустять бумеранг на майбутнє.

За словами Зеленського, кількість наданих HIMARS є набагато нижчою за необхідну Україні, щоб переломити ситуацію. Однак ще більш гострою потребою він назвав системи протиповітряної оборони, які могли б перешкодити Росії скеровувати ракети великої дальності на мирні міста за сотні кілометрів від лінії фронту. Як відомо, США та Німеччина пообіцяли, проте ще не надали такі системи.