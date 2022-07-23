CША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – Салліван
Як пояснив радник президента США, він боїться спровокувати цим Третю світову війну
США наразі не готові надати Україні ракети ATACMS, які мають дальність застосування до 300 кілометрів і підходять до РСЗВ HIMARS. Таку
Джейк Салліван сказав, що президент США Джо Байден не готовий постачати Україні певні сили і засоби, які, за його побоюваннями, можуть спровокувати Третю світову війну.
«Є деякі речі, які, за словами президента США, він поки не готовий передавати. До них відносяться ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 кілометрів. Тому, що він вважає, що, тоді як ключова мета США – робити все необхідне, підтримувати та захищати Україну, інша ключова мета – зробити так, щоб ми не дійшли до ситуації, в якій наближаємось до Третьої світової війни», – сказав радник американського президента.