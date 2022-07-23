CША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – Салліван

США наразі не готові надати Україні ракети ATACMS, які мають дальність застосування до 300 кілометрів і підходять до РСЗВ HIMARS. Таку заяву зробив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу на безпековому форумі в Аспені в п'ятницю, 22 липня.

Джейк Салліван сказав, що президент США Джо Байден не готовий постачати Україні певні сили і засоби, які, за його побоюваннями, можуть спровокувати Третю світову війну.