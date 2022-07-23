Поки росіянам не розіб'ють пики, вони нічого не зрозуміють — Зеленський

Будь-яке припинення вогню, яке дозволить Росії зберегти українські території, захоплені після вторгнення в лютому, лише сприятиме ще більш широкому конфлікту, даючи Москві вкрай необхідну можливість поповнити сили та переозброїтися для наступного раунду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

«Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації час для відпочинку», — сказав він, додавши, що ворог використає цю паузу не на перегляд своєї політики, а на концентрування нових сил.

«Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: заморозьте конфлікт», – заявив Зеленський, порівнявши Росію з найбільшим китом. — Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків».

Зеленський висловив переконання, що жодних переговорів з Москвою бути не може, адже Україна упродовж трьох років перед повномасштабним вторгненням 24 лютого намагалась знайти дипломатичне рішення, проте безуспішно. Заяви Путіна про небажання України вести дискусію українського президента обурюють:

«Він прийшов сюди без розмов, убив людей, перемістив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, заходять у них, а потім кажуть: «Давай домовимось». З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони в крові, і цю кров неможливо змити. Ми не дамо їм це змити», — наголосив він додавши, що після всіх трагедій останніх п'яти місяців громадяни України не налаштовані на переговори з Росією.

«Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття», — сказав він.

Він зауважив, що українці не мають сумнівів у своїй здатності зробити це.

«Ми б віддали перевагу деокупації у спосіб, який не є військовим і щоб зберегти життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо справу. Поки їм не розіб'ють пики, вони нічого не зрозуміють», — резюмував Зеленський.